De laatste show van Samson en (de echte) Gert: van pratende pop tot megabedrijf

Dat het merk Samson en Gert een succes zou worden, had Verhulst zelf eerst niet gedacht. "Ik weet nog heel goed dat wij het allereerste seizoen opnamen", herinnert hij zich, "En dat we tegen elkaar zeiden: 'Stel je voor dat we hier binnen 20 jaar nog zitten'. We moesten toen allemaal heel hard lachen."

Maar een succes werd het, en niet alleen op televisie. Met Samson-kinderkleren, Samson-koekjes en Samson-worst is de sprekende hond niet meer uit het commerciële landschap in Vlaanderen en Nederland weg te denken. Voor ouders is er trouwens Samson-seks: seks terwijl de kinderen op zondagochtend tv kijken.

Niet alleen Samson

Zakelijk bleef het niet alleen bij het succes van Samson. Verhulst is al sinds 1996 mede-eigenaar van entertainmentbedrijf Studio 100, dat ook series als Kabouter Plop, Maja de Bij, K3 en Bumba onder zich heeft. Het bedrijf maakt tv-programma's, organiseert shows, brengt cd's op de markt en heeft inmiddels zeven pretparken in vier landen.

En het blijft goed gaan. Vorig jaar boekte Studio 100 een recordomzet van 180 miljoen euro, met meer dan 68 miljoen euro winst. Het bedrijf wordt ook wel 'het Disney van de Lage Landen' genoemd. Verhulst: "Wij noemen Samson altijd onze Mickey Mouse. Met hem is alles begonnen."

Humor en herhaling

Wat is er dan zo goed aan Samson en Gert? "De makers maken gebruik van zeer goede basiscomponenten als taalgrapjes, herhalingen en karikaturen", vertelt Telidja Klaï. Als ontwikkelingspsychologe is zij mede verantwoordelijk voor de programmering bij de Vlaamse kinderzender Ketnet, waarop de reeks sinds het begin te zien is.

