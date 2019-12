Bord met langste straatnaam van Nederland alweer verdwenen

De straat in Duiven met de langste naam van Nederland zit weer zonder bord. Twee weken nadat het 2,6 meter lange bord van de Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort was onthuld, zijn alleen de ondersteunende palen nog over.

De straatnaam van 55 tekens, vijftig letters, vier spaties en een koppelteken, bestaat al sinds 2010, en is een eerbetoon aan de landinrichtingscommissie die zich heeft beziggehouden met de herinrichting van het grondgebied tussen Duiven en Westervoort. De straat is een looppad waaraan niemand woont, maar de gemeente Duiven besloot recent toch werk te maken van een bord.

Wie het bord heeft meegenomen is onduidelijk. Ook is volgens omroep Gelderland niet bekend of de gemeente Duiven van plan is een nieuwe plaat te laten maken.