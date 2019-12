Iraniërs protesteren in Den Haag: 'Ons volk wordt al veertig jaar lang onderdrukt'

De protesten in Iran begonnen op 15 november. Burgers waren boos over het besluit van de overheid om de brandstofprijzen te verhogen. Het werd al snel een breder protest tegen de politieke elite van het land. Om te voorkomen dat het protest zich verder zou verspreiden, sloten de autoriteiten binnen 24 uur na het uitbreken van de protesten de bevolking af van het internet.

"Het regime kon op deze manier bepalen welk verhaal er over de protesten naar buiten werd gebracht", zei Iran-deskundige Sanam Vakil van de Engelse denktank Chatham House eerder tegen de NOS.

Maar de afgelopen weken komt er steeds meer informatie naar buiten over wat er tijdens de protesten in Iran is gebeurd. "Via familie en vrienden in Iran hoor ik dat de lichamen van demonstranten teruggevonden worden in rivieren en in de woestijn", zegt Bahadori. Zelf verloor ze haar neef, vertelt ze. "Hij is door zijn hoofd geschoten. De Iraanse regering heeft vervolgens geprobeerd mijn familie om te kopen, in de hoop dat ze zouden zwijgen."

'Wreed optreden'

Amnesty International heeft onderzoek gedaan naar het optreden van het Iraanse regime tijdens de protesten en sprak met tientallen ooggetuigen. Volgens de mensenrechtenorganisatie werden minstens 304 mensen gedood en raakten duizenden demonstranten gewond toen het regime tussen 15 en 18 november de protesten de kop indrukte. De mensenrechtenorganisatie spreekt over een "wreed optreden" van de Iraanse autoriteiten.

Iran weigert officiële cijfers over het aantal doden en gewonden naar buiten te brengen. De Iraanse president Rohani riep begin december op tot "vrijlating van ongewapende en onschuldige demonstranten". Volgens geestelijk leider Ayatollah Khamenei zitten Irans 'aartsvijanden' Saudi-Arabië en de VS achter de protesten.