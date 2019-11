Protesten in Iran: 'Niet weten hoe het met je familie gaat, is angstaanjagend'

"Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten het internet in Iran afsluiten als gevolg van onrust", vertelt Iran-deskundige Sanam Vakil van de Engelse denktank Chatham House. "Ook tijdens de protesten in 2017 en 2018 werd deze strategie ingezet." Wel benadrukt ze dat het de eerste keer is dat Iran vier dagen op rij afgesloten is van het internet.

"De Iraanse autoriteiten hebben de protesten van de afgelopen tien jaar geëvalueerd en daar lessen uitgetrokken. Wat we nu zien is dat Iran voorbereid was op deze protesten. Het lukte de autoriteiten vrij snel om het land af te sluiten van het internet."

Volgens Vakil probeert het regime op deze manier te voorkomen dat demonstranten met elkaar communiceren en zo de protesten te verspreiden. "Ook kunnen de autoriteiten op deze manier bepalen welk verhaal er over de protesten naar buiten wordt gebracht", voegt ze daaraan toe.

Zo beweren de autoriteiten dat het momenteel rustig is in Iran en de protesten bijna neergeslagen zijn. "Het feit dat het internet nog steeds is uitgeschakeld, suggereert dat de protesten nog steeds niet zijn ingeperkt."