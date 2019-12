Strafhof wil onderzoek mogelijke oorlogsmisdaden in Palestijnse gebieden

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil een onderzoek beginnen naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de hoofdaanklager van het Strafhof gemeld in een verklaring. Daaruit kunnen aanklachten volgen tegen zowel Israëliërs als Palestijnen.

Het gaat om een onderzoek naar gebeurtenissen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en in de Gazastrook. "Hiermee is een strafzaak tegen Israëlische politici of legerleiders een stap dichterbij gekomen", zegt correspondent Ties Brock. "Maar de aanklager laat ook de mogelijkheid open om Palestijnen aan te klagen, bijvoorbeeld leden van Hamas die raketten afvuren op Israëlische burgerdoelen."

Toch is deze beslissing van de aanklager een opsteker voor de Palestijnen, zegt Brock. "Zeker nu de Verenigde Staten vorige maand hebben bekendgemaakt dat ze Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns gebied niet langer als illegaal beschouwen. Juist die nederzettingen zouden een grote rol kunnen spelen in een mogelijke strafzaak."

Netanyahu: 'ICC heeft geen jurisdictie'

Premier Netanyahu van Israël zegt in een reactie dat het ICC geen jurisdictie heeft in de Palestijnse gebieden. "Het ICC heeft alleen jurisdictie bij verzoeken die zijn ingediend door soevereine staten", zegt hij. "Maar er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan." De Palestijnse gebieden worden door het merendeel van de lidstaten van de Verenigde Naties erkend als Palestina, maar niet door alle.

Aanklager Fatou Bensouda zegt in een verklaring dat uit een vooronderzoek, dat is begonnen in 2015, genoeg informatie is gekomen om een onderzoek te beginnen. Omdat de soevereiniteit van de Palestijnse gebieden wordt betwist, heeft de aanklager rechters om een 'ruling' gevraagd, die het Strafhof de bevoegdheid geeft het gebied te onderzoeken.

Het ICC heeft de bevoegdheid oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken in de 123 landen die bij het hof zijn aangesloten. Israël is dat niet, maar sinds 2015 erkent het Strafhof Palestina wel als lid.

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft beperkt gezag in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Formeel heeft de PA ook gezag in Gaza, maar dat gebied wordt feitelijk bestuurd door Hamas, dat door Israël en door het Westen wordt gezien als terreurorganisatie.