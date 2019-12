Franse telecomgigant Orange veroordeeld om reeks zelfdodingen

De Franse telecomprovider Orange is veroordeeld vanwege een reeks zelfmoorden onder werknemers sinds 2000, in een periode dat er ingrijpende reorganisaties waren. Het bedrijf moet 75.000 euro boete betalen.

Een voormalige ceo moet vier maanden de cel in en krijgt een boete van 15.000 euro. Hij gaat in beroep. Ook andere managers krijgen celstraffen en boetes. Over een schadeclaim van 2 miljoen euro is nog geen besluit genomen, maar wel is al duidelijk dat Orange honderdduizenden euro's schadevergoeding zal moeten betalen.

De leiding van Orange heeft onaanvaardbare morele druk op zijn werknemers uitgeoefend, vindt de rechter. "De middelen die zijn ingezet om 22.000 banen te schrappen zijn illegaal."

De leiding oefende bij de omvorming van staatsbedrijf France Telecom naar het private Orange enorme druk uit op het personeel om ontslag te nemen of een andere baan te accepteren, soms in een heel ander deel van het land. De arbeidsinspectie stelde in 2010 al vast dat er onhaalbare prestatiedoelen werden gesteld.

De advocaten van het bedrijf hadden aangevoerd dat de herstructurering nodig was om de privatisering te laten slagen. Orange is nu de grootste telecomprovider van Frankrijk.

'Management door terreur'

Het proces draaide om 39 zaken die zich afspeelden tussen 2006 en 2009, toen de privatisering zijn beslag kreeg: negentien gevallen van zelfmoord, twaalf pogingen daartoe en acht werknemers die als gevolg van de verwikkelingen bij Orange ernstig depressief waren geworden. Er zijn nog meer mensen die de hand aan zichzelf hebben geslagen, maar daarvan kon niet worden aangetoond dat dat uitsluitend door hun werk kwam.

Een van de werknemers die een einde aan zijn leven maakte, verweet de onderneming in zijn afscheidsbrief "management door terreur". Een ander liet weten zelfmoord te plegen vanwege de manier waarop hij door zijn leidinggevenden werd behandeld. "Het is de enige reden."

Precedent

De topmensen van het bedrijf spraken voor de rechter tegen dat ze verantwoordelijk zijn voor de zelfmoord van mensen die ze niet persoonlijk kenden. De voormalige ceo, Didier Lombard, heeft wel toegegeven dat zijn opmerking "het personeel moet eruit, door de deur of door het raam" niet gepast was.

Zijn rechterhand bood op de laatste zittingsdag, afgelopen zomer, excuses aan. De advocaat van Lombard betoogde wel dat zijn cliënt "de zaak heeft gered" en Orange tot de grote multinational heeft gemaakt die het nu is. Lombard verliet het bedrijf in 2010.

Verwacht wordt dat de veroordeling van de leiding van Orange een precedent is; er komen mogelijk nog meer grote Franse bedrijven voor de rechter omdat ze hun werknemers stelselmatig onder grote druk zetten.