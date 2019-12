Urgenda-activist Minnesma: 'Niet halen klimaatdoelen is onwil'

Minnesma wil de overheid graag helpen om de uitstoot te verminderen. Eerder presenteerde Urgenda al tientallen maatregelen waardoor de klimaatdoelen gehaald kunnen worden. "Er gaat in januari een kolencentrale dicht, dat kunnen er meer worden. Er zijn heel veel maatregelen waarmee je vanaf januari kunt beginnen en dan kan je het nog steeds halen. Het is gewoon onwil dat het niet gebeurt."

"In de hele wereld zie je overheden die wel veel praten en niets doen", zegt ze. Dat kan volgens haar niet meer. "De staat moet nu actie ondernemen. En ik ga er nog steeds van uit dat we in een rechtsstaat leven, dus ik verwacht dat ze dit gaan uitvoeren."

Nederland kan voortrekker worden

Ook andere milieu- en mensenrechtenorganisaties verwachten snel maatregelen van het kabinet. "Er moet nu fors ingegrepen worden en dat heeft de regering uitsluitend aan zichzelf te danken", zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. "Dit vonnis is jarenlang niet serieus genomen door Rutte. De regering moet nu aan de slag, er is geen tijd te verliezen."

Oxfam Novib noemt het goed nieuws dat het kabinet nu zelf harder aan de slag moet. "Het geeft Nederland de kans om een internationale voortrekker te worden op klimaatbeleid. Tot nu toe blijft het in Nederland vooral bij mooie woorden, maar blijven we achter in de uitvoering."