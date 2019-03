Rutte: sluiting Hemwegcentrale netjes afhandelen voor werknemers

Het kabinet wil de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale "netjes" afhandelen voor de werknemers. Zoals gisteren al uitlekte, is het kabinet van plan de kolencentrale in Amsterdam volgend jaar al te sluiten, eerder dan de bedoeling was. Het is een van de manieren waarop de ministers tegemoet willen komen aan de uitspraak in de Urgenda-zaak over beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Premier Rutte zei zich te realiseren dat de vervroegde sluiting "dramatisch" is voor de werknemers: vermoedelijk verliezen 200 mensen hun baan en daarom praat het kabinet met de sociale partners over maatregelen; het zal rekening houden met een sociaal plan. Het kabinet is ook nog met eigenaar Nuon in gesprek over "nadeelcompensatie", maar Rutte wilde niets zeggen over het verloop van dat overleg.

Nog meer maatregelen

Het kabinet vindt dat het Urgenda-arrest van het hof in Den Haag dwingt tot actie, al loopt er ook nog een cassatieberoep tegen de uitspraak. Minister Wiebes vindt principieel dat het hof zich hier niet mee had moeten bemoeien.

Dat de Hemwegcentrale dichtgaat, is niet de enige maatregel die het kabinet neemt; in april komen er nog meer plannen. De vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale wordt geregeld in een wetsvoorstel, dat binnenkort wordt ingediend. Dan moeten Tweede en Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan.