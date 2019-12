Nederlanders weten weinig over gezondheidsrisico's alcohol

Nederlanders zijn zich te weinig bewust van de schadelijke effecten van alcohol op de gezondheid, vindt het ministerie van Volksgezondheid. In een peiling daarover scoorde ruim de helft van de ondervraagden een onvoldoende.

Minder dan 9 procent noemt alcohol als risicofactor voor kanker en maar 5 procent weet dat door alcoholgebruik de kans op borstkanker groter wordt. Jaarlijks zijn er meer dan duizend gevallen van borstkanker die vermoedelijk worden veroorzaakt door alcoholgebruik.

Wel weten de meeste mensen dat alcohol slecht is voor de lever. Een derde van de respondenten weet dat de Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan een glas per dag. Een kwart van de respondenten heeft zich voorgenomen om hun drankgebruik volgend jaar beter in de gaten te houden.

Alcoholexamen

Met de feestdagen in aantocht lanceert het ministerie van Volksgezondheid een site waar mensen kunnen testen hoeveel ze weten van de gevolgen van alcohol voor de gezondheid.

Dat 'alcoholexamen' is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Blokhuis vorig jaar sloot met zeventig maatschappelijke organisaties. Daarin zijn maatregelen afgesproken die Nederlanders moeten aanzetten om gezondere keuzes te maken.

Volgend jaar komt er een grote campagne over de gezondheidseffecten van alcohol.