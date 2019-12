Minister: verbod op anti-democratische organisaties eenvoudiger

Het wordt makkelijker om anti-democratische, radicale en extremistische organisaties te verbieden als zij een gevaar zijn voor de openbare orde. Minister Dekker gaat daarvoor de wet aanpassen.

Via het Openbaar Ministerie en de rechter kunnen de organisaties dan op duidelijker gronden worden verboden en ontbonden. En leden die na een verbod toch doorgaan, kunnen maximaal twee jaar celstraf krijgen. Dat is nu een jaar.

Het gaat om extremistische organisaties die aanzetten tot haat of geweld, zoals bijvoorbeeld jihadistische organisaties, motorbendes of radicale dierenactivisten.

Bedreigingen toegenomen

Bedreigingen door dergelijke organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen. De minister wil dat de nieuwe wet het voor het Openbaar Ministerie duidelijker maakt hoe kan worden bewezen dat een groep een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Dekker: "Onze democratie verdient bescherming. Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie."

Amnesty

Verschillende maatschappelijke organisaties hebben naar het wetsvoorstel gekeken en hun oordeel gegeven. Zoals bijvoorbeeld mensenrechtenorganisatie Amnesty International en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Zij hebben gewezen op het gevaar dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging in gevaar kunnen komen. Amnesty noemde ontwikkelingen in China, Turkije en Ethiopië waarbij ongewenste organisaties vrij eenvoudig als staatsgevaarlijk worden aangemerkt.

Amnesty onderschrijft het doel van het wetsvoorstel, maar waarschuwt dat er alleen voldoende bescherming voor de grondrechten is als er uitsluitend wordt ingegrepen in de ernstigste gevallen, zo staat in de onderbouwing van de minister. De Tweede en Eerste Kamer oordelen in de loop van volgend jaar.