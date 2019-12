Nettoloon van werkenden volgend jaar tientjes hoger

Het nettoloon van alle werkenden is volgend jaar hoger. Door lagere belastingtarieven en hogere heffingskortingen blijven er maandelijks netto tientallen euro's meer over. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen of lijfrente profiteren juist niet van de nieuwe belastingtarieven, zo blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP.

Gisteren zei minister Koolmees van Sociale Zaken ook al dat de meeste werknemers een hoger nettoloon krijgen.

De belastingtarieven gaan met ingang van 2020 van drie naar twee tarieven, waarbij de laagste iets wordt verhoogd en de hoogste tarief verlaagd. Ook worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd, wat voor werkenden gunstig uitpakt.

Werknemers met een minimumloon (1650 euro) krijgen 29 euro meer. Werknemers met een modaal inkomen ( 2800 euro) gaan er 45 euro op vooruit en wie twee keer modaal verdient (5600 euro) krijgt elke maand 57 euro meer.

Koopkracht iets beter

Gepensioneerden komen er minder goed vanaf. Het hogere belastingtarief in de eerste schijf kost twee tot zeven euro per maand en aan de hogere arbeidskorting hebben gepensioneerden niets. De overheid zal wel ter compensatie van de hogere belastingen de AOW-uitkering verhogen, met 29 euro voor alleenstaanden en 17 euro voor gehuwden.

De koopkracht zal volgend jaar iets verbeteren, denkt ADP. Koopkracht is je besteedbaar inkomen afgezet tegen inflatie (de stijgende prijzen van levensonderhoud). Volgens het Centraal Planbureau bedraagt de inflatie volgend jaar 1,4 procent. Het nettoloon valt volgend jaar gemiddeld twee procent hoger uit en dus stijgt de koopkracht een beetje.

Meer verdienen of loonsverhogingen in de cao zorgen ook voor meer koopkracht, maar die zijn door ADP niet meegenomen in de berekeningen. Volgens werkgeversorganisatie AWVN bedraagt de gemiddelde cao-loonstijging nu zo'n 2,8 procent. Het CPB raamt de koopkrachtstijging in 2020 op 2,1 procent, dat is inclusief loonstijgingen en lastenverlichtingen en verrekend met de inflatie.