Twee jongens van 15 opgepakt voor fatale aanval bij geldautomaat

Twee 15-jarige jongens uit Hoofddorp zijn gisteravond door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij bij een pinautomaat. Het slachtoffer was een man van 64.

De man werd maandagavond neergestoken in Hoofddorp. Zijn vrouw stond naast hem.

De politie hield gisteren in de zaak een jongen van 16 aan. Hij is vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat er geen redenen zijn om hem langer vast te houden. Hij is wel nog verdachte in de zaak.

De twee verdachten die nu vastzitten, mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders, meldt NH Nieuws.

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die iets hebben gezien dat van belang kan zijn voor het onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.