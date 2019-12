5 en 8 jaar en al miljonair op YouTube

De populaire Youtuber PewDiePie staat volgens het blad inmiddels op plek 7 met 11,7 miljoen euro aan inkomsten. Hij was voorheen de topverdiener op het videoplatform.

Kinderen als merk

De video's van Anastasia en Ryan worden geproduceerd door hun ouders. Ze verdienen geld met advertenties, samenwerkingen met bedrijven en het verkopen van producten onder de naam van hun kind.

Ook in Nederland zijn er kinderen die geld verdienen aan het maken van YouTube-video's, maar voor zover bekend worden er geen miljoenen mee verdiend, zoals bij de internationale sterren.

In de documentaire 'Mijn dochter de vlogger' worden er kindvloggers en hun ouders in beeld gebracht. De SP stelde eerder Kamervragen over de verdiensten van de kinderen.

Dilemma

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wijst erop dat de regels voor kinderarbeid ook gelden voor jonge vloggers en influencers. Als er deals worden gemaakt met bedrijven, dan wordt dat gezien als werk. Kinderen onder de 13 jaar mogen in principe niet werken, tenzij er ontheffing wordt verleend.

De Inspectie SZW van Sociale Zaken houdt de ontwikkeling rond de verdiensten op YouTube in de gaten, maar volgens de staatssecretaris roept die ontwikkeling wel dilemma's op. Het verbod op arbeid is namelijk opgevoerd om de veiligheid en gezondheid van kinderen te beschermen.

"Influencing verschilt van bijvoorbeeld fysieke industriële arbeid; veelal vanuit huis, schoon, met grote rol van ouders", schrijft de staatssecretaris in antwoord op de vragen. "Toch zouden er risico's kunnen zijn, zoals te veel uren en druk om te presteren." De arbeidsinspectie komt volgend jaar met een visie op de ontwikkelingen.

YouTube maakt het ondertussen minder makkelijk om geld te verdienen met video's die gericht zijn op kinderen. Vanaf 2020 gelden er strengere regels, waardoor advertenties bij de video's minder opleveren.