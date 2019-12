'Aucteur' Jules Deelder wilde als schrijver gezien én gehoord worden

In zijn gedichten gebruikt Deelder veel alledaagse taalverschijnselen uit bijvoorbeeld krantenartikelen en gebruiksaanwijzingen. Veel van zijn werk is absurdistisch. Ook wordt hij sterk geïnspireerd door de jazzmuziek en de beat-generatie.

Justus Anton Deelder wordt in 1944 geboren in de Rotterdamse wijk Overschie. De Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk zijn dan ook vaak terugkerend thema's in zijn werk. Daarnaast schrijft hij veel over Rotterdam, drugs, jazz en gitarist Jimmy Hendrix. Die laatste ontmoet hij in 1967 en dat maakt veel indruk op hem.

Een van zijn bekendere gedichten schrijft hij voor zijn dochter Ari, die in 1985 wordt geboren:

Lieve Ari Wees niet bang /De wereld is rond /en dat istie al lang / De mensen zijn goed / De mensen zijn slecht / Maar zij gaan allen / dezelfde weg / Hoe langer je leeft / hoe korter het duurt / Je komt uit het water / en gaat door het vuur / Daarom lieve Ari / Wees niet bang / De aarde draait rond / en dat doettie nog lang

Gloria Satoria

Zijn doorbraak beleeft hij in 1966 met Poëzie in Carré, het door Simon Vinkenoog georganiseerde eerste grote dichtfestival in Nederland, waar 2000 mensen op afkwamen. In de bloemlezing die kort na het festival verschijnt, worden Deelders gedichten voor het eerst in boekvorm gepubliceerd.

Drie jaar later debuteert hij met de dichtbundel Gloria Satoria. De bundel wordt positief ontvangen en krijgt diverse herdrukken. Een jaar later verschijnt zijn tweede bundel Dag en Nacht Geopend.

Midden jaren 70 maakt Deelder zijn prozadebuut dat simpelweg Proza getiteld is. Vier jaar later schrijft hij The Dutch Windmill, een biografie over bokser Bep van Klaveren. Veel succes heeft Deelder in 1984 met z'n prozabundel Modern Passé.