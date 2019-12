Afschieten edelherten Oostvaardersplassen begint na jaarwisseling weer

In 2020 gaat Staatsbosbeheer weer door met het afschieten van edelherten. Vorige maand besloot de rechtbank dat er voorlopig geen edelherten meer gedood mogen worden, omdat er door de provincie onvoldoende argumenten zijn aangedragen om dat te doen. Maar dat verbod geldt alleen voor 2019.

Ondanks de uitspraak van de rechtbank, willen de provincie en Staatsbosbeheer nog steeds dat het aantal edelherten wordt teruggebracht. En dat gaat in principe ook gebeuren, zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman tegen Omroep Flevoland. "Vanaf 1 januari geldt het faunabeheerplan. Dat plan zegt dat Staatsbosbeheer een doelstand van herten moet bereiken, namelijk 490." Wanneer die doelstand behaald moet worden is niet helemaal duidelijk, maar wel dat het ergens volgend jaar is.

Rechtszaken om edelherten

De afgelopen jaren werden er geregeld rechtszaken aangespannen door stichtingen om afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen te voorkomen. Zo werd er ook bezwaar aangetekend tegen de opdracht en vergunning die de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer had gegeven om vóór 1 januari de edelherten af te schieten.

De rechters stelden de stichtingen in november in het gelijk. Ze vonden het onvoldoende aangetoond dat afschieten nodig was voor het natuurbeheer. Ook was niet goed gemotiveerd waarom het aantal edelherten zou moeten worden verlaagd tot 490, zoals de provincie wilde.

Opnieuw rechtszaken

Rijsberman houdt er rekening mee dat er opnieuw rechtszaken worden aangespannen om afschot volgend jaar te voorkomen. "Die zijn ook al aangekondigd."

De gedeputeerde maakte gisteren ook bekend dat de provincie in hoger beroep gaat tegen het besluit van de rechter dat er dit jaar geen herten meer afgeschoten mogen worden. De provincie hoopt zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er volgens de rechtbank wel en niet mag in de Oostvaardersplassen.