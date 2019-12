'Wachttijd voor euthanasie psychiatrisch patiënten wordt langer'

De wachtlijst voor psychiatrisch patiënten met een euthanasiewens is bij het Expertisecentrum Euthanasie opgelopen tot een jaar, schrijft dagblad Trouw. Er staan bij het centrum inmiddels honderd mensen op de wachtlijst, die op basis van een eerste beoordeling in aanmerking komen voor een euthanasieproject.

Een psychiater van het expertisecentrum (voorheen de Levenseindekliniek) zegt dat het lastig is om psychiaters te vinden. Volgens Gerty Casteelen werken er bij het centrum zeven psychiaters, maar is er plek voor 27.

Buiten het expertisecentrum zouden ook steeds minder psychiaters willen helpen bij euthanasie. Trouw haalt een onderzoek uit 2016 waaruit blijkt dat het aantal psychiaters dat daartoe bereid is in twintig jaar is gedaald van 47 naar 37 procent.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters noemt de wachttijd "te lang voor iemand die ondraaglijk lijdt", maar heeft begrip voor de terughoudendheid in zijn vakgebied. Het zou lastig zijn om te bepalen of iemand uitbehandeld is, of dat de doodswens onderdeel is van het psychiatrisch ziektebeeld.

90 procent komt niet in aanmerking

Het Expertisecentrum voor Euthanasie heeft volgens Trouw dit jaar al zo'n 800 aanmeldingen gehad van psychiatrische patiënten. Na een eerste gesprek blijkt 90 procent van hen niet in aanmerking te komen voor euthanasie. Vorig jaar waren er 692 aanmeldingen en kregen 56 patiënten euthanasie. Buiten het expertisecentrum gebeurde dat elf keer.

Het aantal euthanasieverzoeken van psychiatrisch patiënten vertoont een ander patroon dan euthanasieverzoeken in het algemeen. Die zijn in 2018 voor het eerst in 13 jaar gedaald. Het Expertisecentrum Euthanasie zei toen ook al dat artsen behoedzamer zijn geworden.