Pijn bestrijden met VR-bril? Fries bedrijf wint er prestigieuze prijs mee

Geen sterke pijnstillers, maar een virtual reality-bril die chronische pijn bestrijdt. Met dat idee heeft het Friese bedrijf Reducept een prestigieuze World Summit Award van de Verenigde Naties gewonnen.

In Nederland hebben duizenden mensen last van chronische pijn die vaak geen aanwijsbare oorzaak heeft. Pijn wordt meestal met medicijnen bestreden, maar pillen kosten veel geld en werken niet altijd even goed. Terwijl pijn goed te beïnvloeden is door je brein te trainen, volgens Reducept-oprichter en psycholoog Louis Zantema.

"Wie de VR-bril opzet, duikt letterlijk het eigen zenuwstelsel in", zegt Zantema. Gebruikers beginnen op de plek waar ze pijn voelen, bijvoorbeeld in de onderrug. In de virtuele wereld zijn de pijnpunten zichtbaar in de vorm van een klein rood bolletje. Die plekken moeten worden beschoten als in een schietspel.

Een groene lichtflits 'beschiet' een pijnlijke plek: