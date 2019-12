Britse oud-premier Blair: Labour afgezakt tot veredelde protestbeweging

De Britse oud-premier Tony Blair roept gematigde krachten in de Labour-partij op de macht naar zich toe te trekken. Vertrekkend partijleider Jeremy Corbyn staat volgens hem voor een "quasi-revolutionair socialisme" dat heeft gefaald.

"De uiterst linkse koers heeft de partij teruggebracht tot een veredelde protestbeweging die cult-vormen aannam en niet in staat was een geloofwaardige regering te vormen", zei Blair. "Het resultaat heeft ons te schande gemaakt."

Corbyns ingewikkelde en tweeslachtige brexit-standpunt heeft tot ergernis geleid bij zowel voor- als tegenstanders van het Britse vertrek uit de Europese Unie, zei hij. "De bijna komische besluiteloosheid heeft mensen aan beide zijden van het spectrum van ons vervreemd. Zijn gebrek aan leiderschap heeft de al bestaande twijfel aan Corbyn nog versterkt."

'Onbelangrijk geworden'

Corbyn beloofde de kiezers een nieuw brexit-referendum, waarbij hij geen standpunt zou innemen. Ook beloofde hij zijn achterban de radicaalste socialistische regering tot nu toe, met hogere publieke uitgaven, nationalisaties en belastingverhoging voor de rijken. Volgens Blair zit de Labour-aanhang daar helemaal niet op te wachten.

Corbyn riep na de verkiezingsnederlaag van vorige week op tot een periode van reflectie. Labour behaalde het slechtste resultaat sinds 1935 en de partij is volgens Blair gemarginaliseerd. Binnen de partij is nu een strijd gaande omdat de uiterst linkse vleugel van Corbyn niet wil wijken.

Volgens Blair, die premier was voor Labour van 1997 tot 2007, moet de partij zichzelf opnieuw uitvinden om weer een serieuze, niet-conservatieve machtsbasis te kunnen vormen in de Britse politiek. Zo niet, dan zal er een andere partij in het gat springen, verwacht hij.