Frauderende kippenboer moet bijna 2 miljoen euro terugbetalen

Drie pluimveehouders uit Brabant zijn veroordeeld tot werkstraffen en geldboetes omdat ze veel meer kippen hielden dan waar ze pluimveerechten voor betaalden. Ze overtraden daarmee de meststoffenwet. Ze moeten van de rechter ook het geld terugbetalen dat ze bespaarden met de fraude.

Voor een kippenboer uit Gilze betekent het dat er ruim 1,9 miljoen euro moet worden terugbetaald. De ondernemer verkocht van 2015 tot 2018 vrijwel alle pluimveerechten om te kunnen investeren in nieuwe technieken om emissiearm mest te verwerken.

Het OM zei eerder dat de bedoelingen van de boer goed waren, maar dat er op deze manier valse concurrentie ontstond. Hij kreeg ook nog eens tientallen miljoenen euro's subsidie.

Naast de 1,9 miljoen euro die hij moet terugbetalen, is een boete opgelegd van 200.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook krijgt de kippenboer de maximale taakstraf van 240 uur, schrijft Omroep Brabant.

Heusden en Geffen

Een collega uit Geffen, bij Oss, is veroordeeld tot een boete van 12.500 euro, waarvan 7500 euro voorwaardelijk. In zijn geval is geen taakstraf opgelegd, wel moet deze kippenboer 40.000 euro behaald voordeel terugbetalen.

Een pluimveehouder uit Heusden krijgt 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen hem is alleen een voorwaardelijke boete van 40.000 euro geëist. De rechtbank houdt er in zijn geval rekening mee dat het bedrijf in financiële nood verkeert en mogelijk verkocht moet worden.

Het Openbaar Ministerie wilde van de kippenboer uit Heusden bijna 2 ton zien, maar de rechter vindt dat dat eerst beter onderbouwd moet worden.