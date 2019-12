OM wil bijna 2 miljoen euro afpakken van Brabantse kippenboer

Tegen drie pluimveehouders uit Brabant zijn geldboetes en werkstraffen geëist. Volgens het Openbaar Ministerie hielden zij veel meer kippen dan waar ze pluimveerechten voor betaalden en overtraden ze daarmee de meststoffenwet. Ook wil het OM dat ze flinke bedragen gaan terugbetalen.

Veruit het meeste geld wil het OM zien van een kippenboer uit Tilburg. Hij kwam volgens het OM 1,4 miljoen pluimveerechten tekort in de periode van 2015-2018. Die rechten had hij verkocht om te kunnen investeren in nieuwe technieken om emissiearm mest te verwerken. Daarnaast kreeg hij ook nog tientallen miljoenen euro subsidie.

Volgens het OM waren de bedoelingen van de boer goed, maar ontstond op deze manier valse concurrentie. "Andere bedrijven zijn wel binnen de wet gebleven en hebben dergelijke investeringen niet kunnen doen."

Het geld dat hij bespaarde, wil het OM afpakken. Het gaat om 1,9 miljoen euro. Daarnaast is een boete van 2 ton tegen hem geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook vindt het OM dat hij 240 uur werkstraf moet krijgen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Heusden en Oss

De tweede kippenboer die vandaag terecht stond, komt uit Heusden. Hij kwam in beeld doordat hij wel erg veel veevoer kocht in verhouding tot het aantal kippen dat hij op papier had. Hij bleek 90.000 pluimveerechten tekort te komen in 2015 en 2016.

Tegen hem is een taakstraf van tachtig uur geëist en een boete van 50.000 euro, waarvan 40.000 voorwaardelijk. Van hem wil het OM bijna 2 ton terugzien. Als stok achter de deur is ook een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf geëist van drie jaar.

Van een pluimveebedrijf uit Oss wil het OM ruim 41.000 euro terugzien. Ook is een boete van 7500 euro geëist, waarvan 2500 voorwaardelijk. Bij deze onderneming ontbraken 22.000 pluimveerechten in 2016 en 2017. Tegen een leidinggevende van het bedrijf is een voorwaardelijke boete van 5000 euro geëist.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak, meldt Omroep Brabant.