Douane onderschept 1457 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De douane heeft de afgelopen dagen in totaal 1457 kilo cocaïne onderschept bij controles in de Rotterdamse haven. De containers waarin de drugs zaten, waren afkomstig uit Brazilië. Er is niemand opgepakt.

De eerste lading cocaïne werd 12 december gevonden in een container die vol zat met poeder dat bedoeld is voor de betonindustrie. De douaniers troffen daarin 450 kilo van het verdovende middel aan.

Op dezelfde dag, in een andere container, stuitte de douane op 500 kilo coke. In die container stonden vaten met vruchtenpulp. De drugs waren in blokken ingevroren en zaten verstopt in de vaten.