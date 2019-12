School mag kind niet meer weigeren op schoolreisje

Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of buitenlandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld heeft de Tweede Kamer vanmiddag ingestemd.

De scholen moeten dit ook expliciet vermelden in de schoolgids. Volgens de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP), die het wetsvoorstel schreven, levert de vrijwillige ouderbijdrage nu te veel sociale druk op bij ouders die dit niet kunnen betalen. Ook bevordert het de ongelijkheid tussen leerlingen. Daarom moet die bijdrage weer echt vrijwillig worden.

Deze maatregelen moeten er ook voor zorgen dat de verschillen tussen scholen niet te groot worden. "Die bijdrage heeft een negatief effect op de diversiteit van de leerlingen op een school", schrijven de Kamerleden. "Hoe hoger de ouderbijdrage op een school is, hoe rijker de ouders vaak zijn. Scholen die een hoge ouderbijdrage vragen, werpen een drempel op voor ouders die weinig te besteden hebben."

Uitschieters naar boven

Scholen mogen volgens de wet een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Het geld wordt gebruikt voor voorzieningen in het lesprogramma, maar ook voor activiteiten als schoolreisjes. Volgens de PO-Raad, de organisatie van het basisonderwijs, is de gemiddelde bijdrage 42 euro per kind per jaar, "al zijn er flinke uitschieters naar boven".

Vorig jaar noemde minister Slob voor Onderwijs het al onacceptabel dat kinderen worden uitgesloten van het kerstdiner, een schoolreisje of de sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Hij speelde toen met de gedachte om de wet aan te scherpen. Dat initiatief hebben de Kamerleden nu dus opgepakt. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met het plan.