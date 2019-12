Bij het Woord van het Jaar draait het al tijdje niet meer om taal

Het verklaart waarom de woord van het jaar-verkiezing meer een thema van het jaar-verkiezing is geworden, aldus Daniëls, met hypewoorden die in de praktijk weinig gebruikt zullen worden. Als het gaat om 'boomer' is er volgens hem qua betekenis bijvoorbeeld te weinig verschil met het woord babyboomer, waarvan het is afgeleid.

Ondertussen halen relatief 'saaie' woorden die het wel schoppen tot het dagelijkse vocabulaire, niet de toplijstjes, zegt taalkundige Waszink. Dat vindt ze jammer. "Want die zijn wel succesvol. Ze glippen alleen stilletjes onze taal in", zegt ze. "Neem bijvoorbeeld 'fietssnelweg', van een paar jaar geleden. Dat zegt precies wat het is, ook al is het misschien minder spannend."