Bijeenkomst over aanrandingen Leiden trekt 20 studenten

Ongeveer twintig studenten hebben gisteravond in Leiden een bijeenkomst bezocht naar aanleiding van twee aanrandingen en een verkrachting. De avond werd georganiseerd omdat veel vrouwelijke studenten hadden gezegd zich 's avonds op straat niet meer veilig te voelen.

De Leidse burgemeester Lenferink zei op de bijeenkomst onder meer dat er in de stad niet meer verkrachtingen of aanrandingen zijn dan normaal. "We merkten dat op sociale media een beeld werd geschetst van een hausse aan gebeurtenissen. Dat is in werkelijkheid niet het geval, en dat wilden we overbrengen", zei Lenferink tegen Omroep West.

Een van de aanwezige studenten vond het een zinvolle bijeenkomst."Ik heb het idee gekregen dat het op een goede manier is opgepakt. Er is meer politie ingezet en van de week is iemand aangehouden. Dat stelt wel gerust."