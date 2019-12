Zes arrestaties in onderzoek naar Taghi

In het onderzoek naar de gisteren in Dubai aangehouden Ridouan Taghi zijn zes mensen opgepakt. Dat gebeurde gisteravond bij invallen in Amsterdam, Utrecht, Vianen en Huis ter Heide, meldt de politie. Er werden acht huiszoekingen gedaan.

De arrestanten, vijf mannen en een vrouw, zijn in de leeftijd van 29 tot 45 jaar. Ze zijn aangehouden voor onder meer witwassen, wapenbezit en het bezit van verdovende middelen.

Volgens Het Parool is de vrouwelijke arrestant de 38-jarige zus van Ridouan Taghi. Alle verdachten zijn vastgezet.

De 41-jarige Taghi zelf, die gold als de meest gezochte crimineel van Nederland, werd gisteren opgepakt in een huis in Dubai. Hij wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven tot meerdere liquidaties. Het Openbaar Ministerie denkt dat Taghi nog vóór de volgende zitting in zijn zaak, eind februari, wordt uitgeleverd.