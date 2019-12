Politie valt flat Vianen binnen, verband met zaak-Taghi

Zwaarbewapende politieagenten zijn vanavond een flatwoning in Vianen binnengevallen. De inval heeft te maken met de organisatie van crimineel Ridouan Taghi.

Die werd vandaag aangehouden in een huis in Dubai. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en grootschalige drugshandel.

In de flat in Vianen wonen volgens het AD familieleden van Taghi. Het is niet bekend naar wie de politie op zoek was en of er mensen zijn aangehouden.

Taghi verhuisde in 1980 op driejarige leeftijd met zijn familie vanuit Marokko naar Vianen.