Gedupeerde ouders toeslagenaffaire krijgen nog deze week compensatie

Een commissie onder leiding van voormalig minister van Justitie Donner oordeelde vorige maand dat de Belastingdienst te streng is geweest bij het beoordelen van een groep ouders die kinderopvangtoeslag kreeg.

Als de ouders ook maar iets niet goed hadden ingevuld, door slordigheid of onwetendheid, werden zij al verdacht van fraude. Ze kregen vaak niet precies te horen waarom, maar moesten de bedragen van soms tienduizenden euro's wel terugbetalen. Veel gezinnen kwamen in financiële problemen.

Woensdag moet Snel zich in een debat in de Tweede Kamer opnieuw verantwoorden voor de toeslagenaffaire. Het gaat dan over de zwartgelakte dossiers die een groep ouders vorige week ontving.