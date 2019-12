SP en CDA kwaad over zwartgelakte dossiers kinderopvangtoeslag

Onderdelen van de dossiers zijn wel leesbaar zijn, maar dan gaat het volgens haar vooral om de correspondentie tussen de ouders en de Belastingdienst. "Ze krijgen geen antwoord op de vraag: waarom word ik als fraudeur gezien? Terwijl ze daar nou juist naar op zoek zijn." De zogenoemde CAF-onderzoeken naar eventuele fraude zijn onleesbaar gemaakt.

Een maand geleden protesteerde een groep van zo'n dertig ouders bij het belastingkantoor in Rotterdam. Die actie was door het SP-Kamerlid georganiseerd. Ze kregen toen de toezegging dat ze op korte termijn hun dossier zouden krijgen. Gisteren ontving de eerste groep ouders de multomappen per aangetekende post.

Ook andere Kamerleden reageren verbijsterd. Pieter Omtzigt van het CDA, die de gedupeerden in de toeslagzaak ook steeds heeft bijgestaan, retweette het filmpje van Leijten met de aanbeveling "kijk en huiver". Leijten gaat vanmiddag in de Tweede Kamer een debat over de zwartgelakte dossiers aanvragen.

Een woordvoerder van staatssecretaris Snel zegt in een reactie op Twitter dat er in de zwartgelakte delen van de dossiers gegevens van anderen staan. "De eigen informatie is wel leesbaar."