Vaten drugsafval gedumpt vlak voor boerderij

In Lathum, in Gelderland, zijn vlak voor een boerderij tientallen vaten met drugsafval gedumpt. De bewoner van de boerderij hoorde gisteravond lawaai en zag vlak daarna dat er blauwe plastic vaten op de dijk voor zijn huis lagen.

De dader was verdwenen, maar iets later is in Arnhem de bestuurder van een bestelbus aangehouden. De politie onderzoekt of hij de vaten heeft gedumpt.

Er worden geregeld vaten met drugsafval gedumpt, maar dat gebeurt meestal niet vlak bij huizen.