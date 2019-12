'Boomer' gekozen als Van Dale Woord van het Jaar 2019

Niet 'klimaatspijbelaar' of 'klimaatdrammer' maar 'boomer' is gekozen tot het woord van het jaar 2019. Een 'boomer' wordt omschreven als een (meestal ouder) persoon met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Het woord wordt veel door jongeren gebruikt om ouderen de mond te snoeren.

Volgens de Van Dale, de organisator van de wedstrijd, kreeg het woord 41,8 procent van de stemmen. 'Klimaatspijbelaar' en 'klimaatdrammer' kwamen op een respectievelijk tweede en derde plaats.

De woordenboekmaker stelde eerder al een top-19 samen. Iedereen kon tot gisteren een stem uitbrengen op één van die woorden, 17.500 mensen deden dat.

De hoofdredacteur van de Dikke Van Dale maakte via Twitter het Woord van het Jaar bekend: