'Blokkeerfries' is woord van het jaar, 'moordstrookje' wint in België

Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale, is niet verrast door de winst van blokkeerfries. "Het woord is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. En ik denk dat veel mensen een mening hebben over het verschijnsel waar het woord naar verwijst", zei hij bij Dit is de Nacht op NPO Radio1. "Het is dus de emotie geweest, maar ook de bekendheid van het woord was hier belangrijk."

Volgens Den Boon heeft het woord blokkeerfries het afgelopen jaar ruim 700 keer in een artikel gestaan. De nummers twee en drie blijven daarbij ver achter met 40 keer (yogasnuiver) en 90 keer (mangomoment).

Of het woord blokkeerfries een blijvertje is, moet de tijd uitwijzen. "Ik kan me voorstellen dat als het hoger beroep is afgerond het woord een beetje uit het nieuws verdwijnt", zegt Den Boon. "Maar wat wel interessant is aan het woord is dat 'blokkeer' nu vaker voorkomt in een samenstelling, bijvoorbeeld blokkeerboeren of blokkeerhesjes. Dat zijn weer allemaal woorden die iets zeggen over hoe er onder de bevolking een geest van verzet is ontstaan. Dat maakt het woord weer een beetje representatief voor deze tijd."

Papieren versie

Blokkeerfries wordt nu, met een voorlopige status, opgenomen in de online-versie van de Dikke Van Dale. Die versie wordt elke maand vernieuwd. "Zijn we weer toe aan een nieuwe papieren versie dan kijken we of het woord nog steeds bestaat en gebruikt wordt. Is dat zo, dan wordt het in die versie opgenomen."

Zo'n blijvertje is het woord selfie, woord van het jaar in 2013. "Niet meer weg te denken", zegt Den Boon. "Ook dit woord wordt weer gebruikt in samenstellingen, zoals selfieshopper (een van de genomineerden dit jaar) of stemfie, een foto genomen in een stemhokje."

Eerdere winnaars van de jaarlijkse verkiezingen waren appongeluk, treitervlogger en sjoemelsoftware.