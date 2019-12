Nederland duikelt op ranglijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is het afgelopen jaar groter geworden. Daardoor zakt Nederland flink op een ranglijst over genderongelijkheid van het World Economic Forum (WEF). Nederland zakt dit jaar elf plekken, naar plek 38.

Bovenaan de Global Gender Gap Index staat IJsland, gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden. Nederland staat achter Uruguay (37), Slovenië (36) en Portugal (35). Onder meer Rwanda (9), Namibië (12), en Costa Rica (13) staan ver boven Nederland.

De onderzoekers keken alleen naar gelijkheid en niet naar ontwikkelingsniveau of welvaart. Vrouwen in Rwanda moeten bijvoorbeeld werken om hun gezin te kunnen onderhouden.

Politieke invloed

Waar 101 van de 153 onderzochte landen aanzienlijke stappen maken in het verkleinen van de kloof tussen mannen en vrouwen, is in Nederland achteruitgang te zien. Volgens de ranglijst is dit jaar 73,6 procent van de ongelijkheidskloof gedicht, tegenover 74,7 procent vorig jaar.

Van invloed op de lagere Nederlandse score is het verschil in politieke invloed tussen mannen en vrouwen. Dat verschil is groot en nam licht toe. Ook besteden vrouwen in Nederland vergeleken met mannen meer tijd aan zorgtaken en onbetaald werk.

Wereldwijd is 68,6 procent van de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht. Het WEF schat dat het minstens nog zo'n honderd jaar duurt voordat de ongelijkheid is weggewerkt.