Publieksprijs EenVandaag voor volhardende Kamerleden in toeslagaffaire

Het aankaarten van de toeslagenaffaire is verkozen tot de 'Politieke Prestatie van 2019'. Ruim 25.000 mensen brachten hun stem uit bij de publieksverkiezing van actualiteitenprogramma EenVandaag.

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP), die zich al maanden voor de kwestie inzetten, kregen de prijs in de uitzending. Veel mensen die op de toeslagenaffaire stemden, noemden Omtzigt en Leijten bij naam. Daar stonden woorden als 'doorzettingsvermogen' en 'volharding' bij.

'Opgelucht'

RTL Nieuws en Trouw deden dit jaar een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Uit de stukken bleek dat de Belastingdienst onterecht de kinderopvangtoeslag heeft stopgezet bij duizenden ouders. Panelleden die hebben gestemd, zijn boos dat de overheid burgers als fraudeurs bestempelt. Zij zeggen opgelucht te zijn dat er politici zijn die daartegen blijven strijden.

Op de tweede plaats staat de beslissing dat grote bedrijven meer winstbelasting moeten betalen. Het kabinet nam daartoe in september een initiatiefwet aan. Op de derde plek staat de winst van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

Voorheen koos EenVandaag de Politicus van het Jaar, maar dit jaar is daar dus de Politieke Prestatie voor in de plaats gekomen. Klaas Dijkhoff was de laatste die zich Politicus van het Jaar mocht noemen.