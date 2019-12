Ridouan Taghi, van kleine hasjdealer tot meedogenloze cokebaron

Ridoun Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, is aangehouden. We publiceren hieronder opnieuw een profiel van Taghi dat we onlangs al publiceerden.

Hij heeft bijnamen als 'de Kleine' en 'Patron', is het verondersteld kopstuk in de cocaïnehandel en wordt verdacht van opdracht geven voor een reeks liquidaties. Hoe kon een bijdehante vwo'er uit Vianen uitgroeien tot een internationaal gezochte misdadiger?

De 41-jarige Taghi was al jaren op de vlucht voor justitie. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor tips die naar zijn verblijfplaats leiden. Intussen staat hij terecht als hoofdverdachte in het Marengo-proces, voor betrokkenheid en het voorbereiden van vier moorden en acht opdrachten.

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman volgt de zaak al jaren en kent de geruchten dat het in werkelijkheid om nog meer moorden zou gaan. "Alles wat er nu gebeurt in de onderwereld wordt hem in de schoenen geschoven. Maar de vraag is of dat terecht is."

Meedogenloos

Wel is duidelijk hoe meedogenloos Taghi te werk gaat. Dat blijkt uit versleutelde, door de politie gekraakte berichten die hij volgens het OM aan andere bendeleden verstuurde. "Ben aan het jagen", zou hij bijvoorbeeld op 17 april 2016 aan een handlanger hebben geschreven. "Haha, ben al dronken broertje en heb bloed nodig. Niks anders."

Enkele uren eerder werd Samir Erraghib in zijn auto doodgeschoten, in het bijzijn van zijn 7-jarige dochter. Vermoedelijk was Taghi de opdrachtgever.

"Hoe er wordt gesproken over moorden, daar word je koud van", zegt Tieleman. "Hoe weinig respect er voor leven is."