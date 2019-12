Vijf mannen niet vervolgd voor overlijden zedenverdachte in speeltuin Assen

Vijf mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in een speeltuin in Assen, worden daarvoor niet vervolgd. Hun zaken zijn geseponeerd, meldt het Openbaar Ministerie.

De 32-jarige man overleed eind augustus in een speeltuin in de Assense wijk Peelo, nadat hij door de verdachten was vastgehouden. Het Openbaar Ministerie meldde toen dat de man een zedenmisdrijf had gepleegd. Het slachtoffer was de dochter van een van de vijf mannen.

De man probeerde met zijn fiets weg te komen, maar de vader hield hem tegen. Daarbij kwam het tot een worsteling, waarbij de zedenverdachte viel. De andere vier mannen hielden hem in bedwang in afwachting van de politie, die inmiddels was gewaarschuwd.