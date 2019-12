Knuppel honkballegende Babe Ruth geveild voor bijna miljoen euro

Toen de vriend van Ruth was overleden, lag de knuppel decennia in de kast bij de enige zoon van de man, Terry Rice. Hij besloot het stukje sportgeschiedenis uiteindelijk te verkopen, omdat hij er naar eigen zeggen niet meer van kon genieten.

Hij vond de knuppel te waardevol om in huis te hebben. "Ik had hem verstopt. Mijn vriendin vond het te eng, was bang dat iemand de knuppel per ongeluk zou beschadigen. Het was tijd om hem weg te doen", zei Rice tegen persbureau Reuters.

Veilinghuis SCP Auctions onderstreept dat alles van Ruth goud waard is op de sportverzamelaarsmarkt. Eerder dit jaar werd er op een veiling in New York nog ruim 5,6 miljoen dollar betaald voor een shirt van Ruth.

De honkballer is een van de grootste iconen uit de Amerikaanse sport. Hij werd liefst zeven keer kampioen; drie keer met Boston Red Sox en vier keer met recordkampioen New York Yankees.

In zijn loopbaan, die liep van 1914 tot 1935, sloeg hij in totaal 714 homeruns. Daarmee staat Ruth nog altijd derde op de ranglijst met meeste homeruns aller tijden.

Geen record

"Ruth gaf vaker knuppels weg aan vrienden", aldus het veilinghuis in een bericht bij de knuppel. "Maar dat hij deze knuppel eerst meer dan tien jaar in eigen bezit had, laat zien hoeveel deze knuppel en vriendschap voor Ruth betekende."

Het betaalde bedrag was overigens geen record voor een Ruth-knuppel. In 2004 werd er liefst 1,3 miljoen dollar betaald voor de knuppel waarmee Ruth in 1923 de eerste homerun sloeg in het originele Yankee Stadium, het inmiddels gesloopte stadion dat als bijnaam 'The House That Ruth Built' had.