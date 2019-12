'Angst dat onrust op Sint-Maarten overslaat naar Nederlands gedeelte'

Het eiland raakte in 2017 zwaar beschadigd door orkaan Irma. De directe aanleiding voor de rellen is de publicatie van een wederopbouwrapport.

Correspondent Drayer: "Vanuit Parijs is gedicteerd hoe de wederopbouw tot stand moet komen. Zonder dat er overleg is geweest met de lokale bevolking. En die is het zat dat het zo lang duurt en dat er nog steeds geen goede drinkwatervoorzieningen zijn."

'Uitzondering voor witte Fransen'

De eilandbewoners vinden sowieso dat het Europese land te veel macht uitoefent op Saint-Martin. Parijs heeft strenge voorwaarden gesteld aan waar er mag worden herbouwd. Aan de kustlijn is het grotendeels verboden.

"Er zijn uitzonderingen, zo beweren boze tongen, voor witte Europese Fransen. Die zouden wel mogen herbouwen langs de kust", zegt Drayer. Die geruchten zetten kwaad bloed bij de lokale bevolking. "Want het kustgebied bij de hoofdstad is al generaties in bezit van vaak arme mensen. Zij gaan nu de straat op om te claimen wat altijd van hen was."