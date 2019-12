Chocopasta voor baby's 'meest misleidende product' van het jaar

Chocopasta voor baby's 'vanaf acht maanden' van de Kleine Keuken krijgt dit jaar het Gouden Windei. Het product is door meer dan 10.000 consumenten gekozen als meest misleidende product van 2019.

Het broodbeleg kreeg meer dan 23 procent van de stemmen. "Vooral de claim 'vanaf acht maanden' is storend", stelt foodwatch, een actiegroep die zichzelf omschrijft als onafhankelijke voedselwaakhond.

De chocopasta zou 'goed' en 'natuurlijk voor je kleine' zijn. "Maar baby's van de (moeder)melk meteen aan de chocopasta zetten, is geen goed idee. Het product met bij elkaar 69 procent suiker en vet wordt juist afgeraden om aan baby's te geven, onder andere door het Voedingscentrum", zegt de organisatie.

Nominatie

De Kleine Keuken liet eind november al weten het niet eens te zijn met de nominatie van hun biologische chocopasta. Het bedrijf stelt onder meer dat zijn product op verschillende punten verschilt van 'reguliere chocopasta'. Zo zit er niet alleen suiker en (palm)olie in, maar heeft het een basis van zonnebloempittenpasta.

"Zonnebloempitten zijn rijk aan vezels, een bron van calcium, rijk aan koper, rijk aan zink en een bron van vitamine B27. Door deze basis is onze chocopasta rijk aan vezels, rijk aan koper en rijk aan zink. Daarnaast is onze chocopasta biologisch en gezoet met ongeraffineerde suikers. Onze chocopasta is dus echt natuurlijker dan reguliere chocopasta's."

Tiende keer

Dit jaar wordt het Gouden Windei voor de tiende keer uitgereikt door foodwatch. Vorig jaar kreeg Coca-Cola smartwater de meeste stemmen.

Op de tweede plek eindigde dit jaar de 'seizoensgroente' van Albert Heijn. De supermarktketen prees groente uit andere werelddelen aan als seizoensgroente, zoals asperges uit Peru. In totaal kreeg Albert Heijn 22 procent van de stemmen.

De zes andere genomineerden voor het Gouden Windei 2019 waren: