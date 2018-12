Coca-Cola smartwater krijgt Gouden Windei voor 'misleiding'

Smartwater van Coca-Cola krijgt dit jaar het Gouden Windei voor het meest misleidende product. De onderscheiding is een initiatief van actiegroep Foodwatch.

Foodwatch constateert dat de consumenten in de uitverkiezing dit jaar niet gekozen hebben voor klassieke misleiding, maar voor marketingpraat. "Het is feitelijk gewoon heel duur water. Per slok tot vijf keer duurder dan ander mineraalwater in de supermarkt. Als je het vergelijkt met kraanwater is het pakweg duizend keer duurder en even gezond", stelt de organisatie.

Coca-Cola vindt de toekenning onterecht. "De ingrediëntenlijst en de etikettering van het smartwater zijn duidelijk, feitelijk en voldoen aan de Nederlandse levensmiddelenwetgeving. Er is wat ons betreft dan ook geen sprake van misleiding van de consument."

Weerstand tegen gebotteld water

Coca-Cola denkt dat de uitverkiezing vooral te maken heeft met de weerstand van Foodwatch tegen gebotteld water. "Volgens Foodwatch is het gewoon water, maar dan duur. Ook zegt de organisatie dat je gewoon water uit de kraan moet drinken. We zien tegelijkertijd een duidelijke vraag naar gebotteld water voor bijvoorbeeld onderweg. Daar spelen we op in."

Een woordvoerder laat weten dat de actiegroep nog niet langs is geweest om het Gouden Windei te overhandigen. "Als ze voor de deur staan, zullen we ze met open armen ontvangen."

Acht genomineerden

Dit jaar waren er acht producten genomineerd voor het Gouden Windei. Er zijn 12.000 stemmen uitgebracht. 30 procent van de stemmen ging naar de winnaar Coca-Cola smartwater.