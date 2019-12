Veel meer tuchtzaken seksuele intimidatie in de sport

Het aantal tuchtzaken dat het Instituut Sportrechtspraak (ISR) behandelt, is dit jaar explosief gestegen. Terwijl het er de afgelopen jaren gemiddeld vijf per jaar waren, zijn het er in 2019 al 52, bevestigt een ISR-woordvoerder berichtgeving van De Telegraaf. Een groot deel betreft zaken rond seksuele intimidatie.

De stijging is deels te verklaren vanwege de toegenomen aandacht voor MeToo-zaken en het onderzoek naar seksuele intimidatie door de commissie-De Vries. "Het benul is duidelijk groter dan drie, vier jaar geleden", zegt ISR-bestuurslid Vogelzang in het dagblad. "De maatschappij en de sport krijgen een opener karakter."

Verder speelt mee dat steeds meer sportbonden en -organisaties zich aansluiten bij het ISR. Voor deze organisaties geldt dat ze de plicht hebben om zich bij het ISR te melden als er een klacht binnenkomt over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, doping of matchfixing.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M., die jarenlang lang atletes misbruikte. Het ISR royeerde hem voor het leven als lid van de atletiekbond.

Veilig sportklimaat

In veel gevallen, zoals bij M., loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek door het OM. Het ISR wijst erop dat de tuchtzaak vaak veel korter duurt, hooguit enkele maanden. "In de tussentijd zorg je in ieder geval voor een veilig sportklimaat."

Het ISR heeft wel moeite om het toenemende aantal zaken te behandelen. Omdat een verdere stijging wordt verwacht, zijn er volgens het instituut meer aanklagers en onderzoekers nodig.