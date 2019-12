'De supermachten van de wereld snappen urgentie nog altijd niet'

Het probleem zit hem ook een beetje in dat woord 'ambitie', reageerde Jos Cozijnsen, adviseur op het gebied van emissierechten, in een steeds leger wordend conferentiecentrum. "Iedereen heeft een eigen invulling van wat ambitie is. De een zegt dat je met steenkool moet stoppen, de ander dat je vooral bos moet laten staan. Weer anderen zeggen dat je oceanen moet beschermen, dus iedereen wil het op zijn eigen manier invullen. Terwijl we juist elkaar strak willen houden en willen afspreken hoe we het moeten doen. Dus dat moeten we ook nog leren."

Onderdeel van dezelfde aarde

Maar voor nog veel langer discussiëren over definities en mooie plannen is nog maar weinig tijd, zegt Atalifo. "Als we door blijven gaan met alleen maar praten, dan komen de oplossingen te laat voor ons. Want zelfs als de uitstoot nu stopt, zal de opwarming nog een tijdje doorgaan."

Wat hem betreft moeten er zo snel mogelijk minder fossiele brandstoffen worden gebruikt, moet er meer duurzame energie komen en moet iedereen worden geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de opwarming.

De gesprekken op de top gingen wat Atalifo betreft dan ook vaak de verkeerde kant op. "We zijn hier niet echt bezig met het oplossen van het probleem. We zijn hier vooral bezig met politiek bedrijven. Met de vraag: waarom zouden we jullie eigenlijk helpen?". Landen moeten niet helpen omdat ze daartoe verplicht zijn, zegt hij, "maar omdat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde aarde, en hetzelfde menselijke ras. Dat is de reden dat we elkaar moeten helpen."