Worsteling klimaattop Madrid nog niet voorbij

Op de klimaattop in Madrid hebben onderhandelaars tot diep in de nacht geprobeerd tot overeenstemming te komen over een aanscherping van de wereldwijde klimaatplannen. De top, waarop 200 landen spreken over de uitwerking van de klimaatafspraken van Parijs van 2015, duurde officieel tot vrijdag, maar er wordt doorgepraat in de hoop dat er toch concrete resultaten worden bereikt.

Afgelopen nacht riep de voorzitter van deze klimaattop, de Chileense Carolina Schmidt, alle deelnemers op flexibel te zijn en te streven naar ambitieuze afspraken over CO2-reductie in het komende jaar.

In Madrid maken vooral de Europese Unie en de landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering zich hard voor een aanscherping van toezeggingen, die eerder in Parijs werden gedaan, over het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Landen als Brazilië en India, staan tegenover hen, zij willen vasthouden aan eerdere plannen en oude afspraken over de verkoop van emissierechten.

'90 procent niet gehoord'

Kleinere, minder welvarende landen protesteerden afgelopen nacht tegen de dominantie van rijke landen op de Klimaattop. Een afgevaardigde uit Papoea-Nieuw-Guinea zei dat 90 procent van de deelnemende landen in de afgelopen 24 uur niet bij de onderhandelingen waren betrokken. Ook de onderhandelaar voor 44 eilandstaten, die direct bedreigd worden door een stijgende zeespiegel, vroeg zich hardop af: "Doen we mee bij deze onderhandelingen of niet?"

Óf en wanneer er later vandaag een slotverklaring op tafel ligt, is niet duidelijk.

Bas Eickhout, als delegatieleider van het Europees Parlement aanwezig in Madrid, zei gisteravond in tv-programma Nieuwsuur dat het overleg vastzit. Landen proberen in bilaterale gesprekken nader tot akkoord te komen, maar Eickhout acht de kans reëel dat de top mislukt.