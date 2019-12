Corbyn zegt sorry in brief aan Labour-kiezers

Labour-leider Jeremy Corbyn heeft in een open brief in de Britse tabloid Sunday Mirror zijn excuses aangeboden voor de nederlaag van zijn partij bij de Britse verkiezingen. Labour bemachtigde maar 203 van de 605 zetels in het Lagerhuis, het slechtste resultaat sinds 1935.

"We zullen lering trekken uit deze nederlaag, bovenal door te luisteren naar de Labour-kiezers uit de arbeidersklasse, die al hun hele leven op ons stemmen, maar die we zijn kwijt geraakt. We zullen hun vertrouwen terugwinnen."

Labour verloor een deel van zijn traditionele aanhang aan Boris Johnson. Zijn Conservatieve Partij haalde het beste verkiezingsresultaat in decennia.

Corbyn zegt verantwoordelijkheid te willen nemen voor alles wat is misgegaan. Hij had al aangekondigd te stoppen als partijleider, maar wil pas opstappen als er een vervanger voor hem is gevonden.