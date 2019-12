Henk Krol weer lijsttrekker 50Plus: 'We tellen mee'

Henk Krol is herkozen als partijleider van 50Plus. Dat is bekendgemaakt op het partijcongres in Apeldoorn. Het bestuur had de 69-jarige Krol voorgedragen omdat hij "onvermoeibaar opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland".

Krol was de enige kandidaat, 89 procent van de leden stemde voor zijn benoeming. "Misschien krijg ik nu een andere bijnaam: Kim Krol-il", grapte de partijleider, refererend aan de voormalig Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il.

In zijn toespraak keek hij terug op het decennium dat de partij bestaat. "Tien jaar geleden: ons werd geen lang leven voorspeld. Acht jaar geleden: veel ruzies. Dat imago werd door ons opgeroepen en door onze tegenstanders bevestigd. Zes jaar geleden: alle onderwerpen van 50Plus werden ineens ook besproken door andere partijen. En kijk eens de afgelopen jaren... We tellen mee."

Pensioenen en discriminatie

Maar het ging niet alleen over het verleden. Krol sprak bijvoorbeeld over de pensioenen: "We moeten niet langer dulden dat ze al 11 jaar niet zijn geïndexeerd."

En het ging over armoede en onzekerheid bij ouderen: "Dat heeft onze absolute aandacht". En over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt: "Een baan niet krijgen omdat je boven de 45 bent, is net zo erg als een baan niet krijgen omdat je een bepaalde huidskleur hebt."

Er werd ook nog een opvallend initiatief bepleit op de vergadering van de partij die is opgericht voor 50-plussers: