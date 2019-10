Henk Krol wil opnieuw lijsttrekker 50Plus worden

Henk Krol wil opnieuw lijsttrekker worden van 50Plus. Hij krijgt de steun van het bestuur van zijn partij. Dat vraagt op 14 december aan de leden of zij ook met Krol door willen.

Als de huidige partijleider "overtuigende steun" krijgt, wil het bestuur hem meteen aanwijzen als lijsttrekker in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Het bestuur noemt Krol een ervaren politicus die "onvermoeibaar opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland". Het wil daarom graag met hem verder.

Krol is nu 69 jaar. Als de verkiezingen zijn, is hij bijna 71. Het bestuur zegt dat er op de kandidatenlijst van 50Plus "een of meerder potentials moeten figureren die te zijner tijd het stokje kunnen overnemen".

'Het allerbeste'

Overigens is het de ambitie van 50Plus om het huidige zetelaantal van vier te verdubbelen. Het wil dat doen onder het motto: "Alleen het allerbeste is goed genoeg".

50Plus heeft nog geen andere lijsttrekker dan Krol gehad. Hij trok de kar bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

In 2013 legde hij zijn functie als partijleider en Kamerlid neer, toen naar buiten kwam dat hij als werkgever bij de Gay Krant jarenlang had verzuimd pensioenpremies te betalen.

In het najaar van 2014 keerde hij terug, nadat de fractie van 50Plus door een conflict uiteen was gevallen in de fractie-Baay en de fractie-Klein. Krol verving de zieke Baay, die door 50Plus als de enige vertegenwoordiger van de partij in de Tweede Kamer werd gezien.