Jannie Visscher volgt Ron Meyer op als SP-voorzitter

Jannie Visscher is de nieuwe partijvoorzitter van de SP. Dat werd bekendgemaakt op het congres van de socialisten in Nieuwegein.

De 58-jarige Visscher is raadslid in Eindhoven en was eerder in die stad en in Groningen wethouder. Visscher is de kandidaat die door het partijbestuur was voorgedragen. Ze had één tegenkandidaat, Patrick van Lunteren uit Breda, en kreeg ongeveer twee derde van de stemmen.

"We zijn een partij van woorden én daden", zei Visscher in haar toespraak. "Dat is vandaag harder nodig dan ooit."

Ze volgt Ron Meyer op, die vier jaar voorzitter was. Meyer besloot zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn na de nederlaag bij de Europese verkiezingen van afgelopen voorjaar.

De SP ging toen van twee naar nul zetels in het Europees Parlement. Het was bovendien de vierde verkiezingsnederlaag op rij.