Moeizame slotfase klimaattop Madrid, onenigheid over uitstootrechten

Op de klimaattop in Madrid is nog altijd geen overeenstemming over de laatste regels van het handboek, waarmee het Klimaatakkoord van Parijs uitgevoerd moet worden. Een groot struikelblok is de discussie over de verhandeling van emissierechten. Onderhandelaars namens landen vanuit de hele wereld hebben urenlang doorgepraat, maar een resultaat laat nog altijd op zich wachten.

De officiële onderhandelingstijd voor de conferentie zit erop. Maar er wordt nog steeds gezocht naar een compromis. Ook wordt er serieus rekening gehouden met een mislukking. In dat geval vertrekken delegaties uit de hele wereld onverrichter zake weer naar huis.

Het Klimaatakkoord van Parijs wordt op 1 januari aanstaande officieel van kracht. Vorig jaar in Polen is er een handboek vol regels afgesproken voor de uitvoering ervan. Maar over de handel in uitstootrechten tussen landen, die ertoe kan leiden dat landen zelf te weinig doen aan klimaatbeleid. bleef onenigheid.

Discussie gekaapt

Bas Eickhout, leider van de delegatie van het Europese Parlement, denkt dat de onderhandelingen nog zeker de hele dag zullen duren. "De discussie is gekaapt door een paar landen die grote flexibiliteit willen houden om CO2-rechten uit te wisselen. Daardoor kunnen ze, zoals Australië en Saudi-Arabië, goedkoop rechten opkopen zonder zelf klimaatactie te ondernemen. Of ze kunnen, zoals Brazilië doet, er makkelijk rechten mee verkopen", zegt Eickhout.

Een van de problemen is ook dat vooral Brazilië en Australië vasthouden aan oude rechten, die nog dateren uit de tijd van het Kyotoprotocol. Ook daar heeft met name de Europese Unie grote moeite mee.

Grotere ambitie

Wat officieel niet op het programma staat in Madrid, maar nu toch tot onenigheid leidt, is het uitspreken van grotere ambitie om het klimaat te redden. Formeel komt dit pas volgend jaar, op de top in Glasgow, aan de orde. Maar met name armere landen willen dat grote landen nu al in een intentieverklaring uitspreken dat die aangescherpte klimaatplannen er daadwerkelijk gaan komen.

Gisteravond maakte een woordvoerder van het Chileense voorzitterschap duidelijk dat de onderhandelingen door zullen gaan tot er een resultaat op tafel ligt. "De ogen van de mensen zijn op ons gericht. We zullen doorgaan met hard werken zo lang als nodig is."