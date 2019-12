Topambtenaar Hasekamp directeur Centraal Planbureau

Pieter Hasekamp wordt de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet heeft hem benoemd als opvolger van Laura van Geest, die naar de Autoriteit Financiële Markten vertrekt.

Het CPB maakt economische prognoses en analyses en geldt als de rekenmeester van het kabinet.

De econoom Hasekamp (54) is nu topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij onder meer directeur van Zorgverzekeraars Nederland en ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming van Hasekamp gaat in op 1 maart.