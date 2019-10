CPB-directeur Laura van Geest wordt voorzitter AFM

Centraal Planbureau-directeur Laura van Geest stapt over naar de Autoriteit Financiële Markten. Ze wordt daar bestuursvoorzitter. Van Geest is bij de AFM de opvolger van Merel van Vroonhoven. Die stapte onlangs op: ze volgt een opleiding om lerares te worden in het speciaal onderwijs.

Van Geest is sinds 2013 directeur van het CPB, het bureau dat economische prognoses en analyses maakt en daarmee een belangrijke adviseur is van het kabinet. De AFM houdt toezicht op de financiële markten.

Van Geest, die economie en bestuurskunde heeft gestudeerd, werkte eerder onder meer bij het ministerie van Financiën en bij het Internationaal Monetair Fonds.

Minister Hoekstra van Financiën prijst Van Geest voor haar onafhankelijke blik en grote deskundigheid. "Ze is iemand met veel kennis en ze weet hoe de hazen hier lopen."

De nieuwe AFM-voorzitter begint op 1 februari volgend jaar aan haar nieuwe baan.