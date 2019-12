Zeger (15) viert Paarse Vrijdag op school: 'Het is een bijzondere dag'

Veel scholen in Nederland kleuren vandaag paars ter ere van Paarse Vrijdag: een dag waarop leerlingen, studenten en docenten in paarse kleding hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. "We laten zien dat het oké is, dat zij er mogen zijn en niet de enige zijn", vertelt de 15-jarige Zeger Teunissen in het NOS Radio 1 Journaal.

Ieder jaar op de tweede vrijdag van december wordt er binnen het voortgezet onderwijs aandacht gevraagd voor jongeren die 'anders' zijn, vertelt Teunissen. Op zijn school zijn voorlichtingsbijeenkomsten en allerlei leuke activiteiten, zoals de wedstrijd voor 'de leukste paarse outfit' en cake eten.

Voor de 15-jarige scholier, die als meisje werd geboren, heeft de dag een bijzondere betekenis. "Twee jaar geleden werd Paarse Vrijdag voor het eerst bij mij op school georganiseerd. Ik heb daarbij geholpen. Die dag werd duidelijk dat ik geen meisje ben, maar een jongen", vertelt hij.

'Wat stoer'

Na die Paarse Vrijdag durfde Teunissen het ook aan zijn moeder te vertellen. "Die had eigenlijk altijd al door dat ik anders was dan anderen. Toen werd voor haar ook duidelijk waarom ik graag wilde helpen bij het organiseren van die dag. Niet zodat anderen zichzelf konden zijn, maar omdat ik zo graag mezelf wilde zijn", zegt hij.

Van zijn klasgenoten kreeg hij veel positieve reacties. "Veel mensen zeiden: 'wat stoer' of 'we hadden het wel verwacht'. Dat was heel fijn."